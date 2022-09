Radfahrverein Zwiefaltendorf mit Gruppe beim Festumzug

Der am 22. April 1911 gegründete Radfahrverein Zwiefaltendorf beteiligt sich mit einer Radlergruppe am Festumzug. An der Gruppe können sich alle, die mit dem Fahrrad und Muskelkraft zum Fest kommen, beteiligen. Dies teilt der Verein mit. Die Radlerinnen und Radler treffen sich am 2. Oktober ab 12.30 Uhr auf dem Aufstellungsplatz (Von-Speth-Straße) bei der Nummer 63. Gerne können die Teilnehmer das Radlerhemd ihres Vereins, ihrer Gruppe oder ihres Betriebes tragen, um darauf aufmerksam zu machen. Nach dem Festzug lässt die Gruppe das Ereignis im Festzelt ausklingen. Infos gibt es per E-Mal an hppetermann@t-online.de.