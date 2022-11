Ein 74-jähriger Pedelecfahrer ist am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr auf der Kreuzung Alte Unlinger Straße/Unterriedstraße in Riedlingen von einem Lastwagen erfasst worden. Er wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 40-jähriger Lastwagenfahrer von der Hindenburgstraße nach links Richtung Unterriedstraße abbiegen, als von rechts der bevorrechtigte Radfahrer kam.