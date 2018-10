Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 74-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Dienstag in Riedlingen zugezogen. Der Mann war von einem Auto erfasst worden.

Der 74-Jährige befuhr gegen 18 Uhr den Kreisverkehr der Altheimer Straße, so die Polizei. Ein 56-jähriger Autofahrer übersah den Radler und fuhr – aus Altheim kommend – ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Dort stieß er mit dem Pedelecfahrer zusammen. Der stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Krankenwagen brachte den Senior, der zum Schutz einen Helm getragen hatte, in eine Klinik. Der Sachschaden an den Fahrzeugen blieb gering.

Das Risiko von Stürzen könne durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten reduziert werden, so die Polizei. Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können auch durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. So wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, dass beim Radfahren einen Helm getragen wird.