Radfahrer prallt gegen Autotür

Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 24-jähriger Radler, als er am Montag in Riedlingen gegen eine Autotüre prallte.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr auf der Hindenburgstraße. Der Fahrer des BMW hielt am Straßenrand an. Sein 19-jähriger Beifahrer öffnete die Beifahrertür. In diesem Augenblick kam von hinten der 24-jährige Radler. Er fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg. Der Mountainbiker prallte gegen die Beifahrertür. Dabei wurde die Tür derart verbogen, dass sie sich nicht mehr schließen ließ. Der BMW musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Radler stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.