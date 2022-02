Radfahrer erliegt nach Unfall seinen Verletzungen

Seinen Verletzungen erlag ein Radler bei einem Unfall am Donnerstag bei Daugendorf. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Der 81-jährige Radler fuhr in der Donautalstraße in Richtung Kreisstraße 7588. Ohne auf den Verkehr zu achten, bog er nach links auf diese in Richtung Unlingen ab. Aus Richtung Unlingen kam eine 40-Jährige mit ihrem VW. Sie hatte Vorfahrt. Sie versuchte noch durch Bremsen und Ausweichen den Unfall zu verhindern, was jedoch misslang.

Im Kreuzungsbereich stießen sie zusammen. Der 81-Jährige wurde von seinem eBike geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Ein Gutachter kam vor Ort und soll nun den genauen Unfallablauf rekonstruieren. Die Kreissstraße war bis etwa 18 Uhr an der Unfallstelle gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 12 000 Euro.