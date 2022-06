Radeln gegen Atomenergie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die bundesweite Radtour des Vereins „Ausgestrahlt“ macht am 26. August Station in Riedlingen. Der SPD-Ortsverein begleitet die Radler ab Rechtenstein und übernimmt die lokale Betreuung. Bürgermeister Marcus Schafft wird die Gruppe bei ihrer Ankunft begrüßen und sie in Riedlingen willkommen heißen. Abends wird im Lichtspielhaus ein Film zur Endlagerthematik gezeigt.

Die Teilnehmer der Radtour radeln am 26. August von Ulm her, wo sie am Vortag das Atomkraftwerk Grundremmingen besucht haben. Die Tour möchte auf die Suche nach dem Atomendlager aufmerksam machen, sowie auf die nach wie vor ungelöste Frage, wie ein Endlager mehrere 100 000 Jahre lang funktionieren soll.

Die Teilnahme an der Tour ist für Personen allen Alters möglich. Die Anmeldung erfolgt auf der Website des Vereins unter www.ausgestrahlt.de. Start der Südroute der Tour ist am 13. August in Kahl am Main. Es ist aber auch möglich, nur einzelne Abschnitte mitzuradeln. Jede Station der Tour hat einen Bezug zur Nutzung der Atomenergie in Deutschland.

Die Region Riedlingen gehört zu den potenziell geeigneten Regionen für das Endlager. Nach wie vor ist technisch unklar, wie ein sicheres Endlager konkret funktionieren soll. In den provisorischen Endlagern Asse und Morsleben müssen die Fässer nach gut 50 Jahren Einlagerung schon wieder herausgeholt werden, da die Lagerung nicht sachgerecht ist.

„Die Radtour macht durch ihre Stationen deutlich, wie fatal der Glaube an die billige Atomenergie ist. Die milliardenschweren Lasten der Atomenergie sind noch von unzähligen Generationen nach uns zu tragen“, meint dazu Johannes Widmann, Vorsitzender des Riedlinger SPD-Ortsvereins. „Es war ein schwerer Fehler der ehemaligen Bundesregierung, den Atomkonsens aufzukündigen und dadurch nochmals jahrelang weiteren Atommüll zu erzeugen. Stattdessen ist es viel klüger, bürgerschaftlich getriebene, kleinteilige Energiegenossenschaften zu fördern und das Leitungsnetz massiv zu verstärken. Solche lokalen Projekte bringen den Mehrwert in die Regionen und sie sind viel nachhaltiger und zukunftsfähiger.“