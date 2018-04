Rad blockiert und fängt Feuer

An einem Smart hat am Sonntag,8. April, gegen 14.15 Uhr ein Rad Feuer gefangen. Das musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Wie Polizei und Feuerwehr berichten, war ein 34-Jähriger mit seinem Smart auf der B312 in Riedlingen Kreuzung Sankt-Wendelinus-Straße unterwegs, als er die Rauchentwicklung bemerkte und sein Auto stoppte. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass bei einem PKW die Bremse am linken Hinterrad heißgelaufen war. In dessen Folge blockierte das Rad, so dass es zu einer Hitze- und Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, brachte eine Kübelspritze in Einsatz und kühlte das Rad mit Wasser. Weiter wurde mit einer Wärmebildkamera die Temperatur kontrolliert. An der Einsatzstelle war auch ein Streifenwagen der Polizei. Der 34-jährige Autofahrer kam ohne Blessuren davon.