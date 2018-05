Rüpelhafte Autofahrerin fährt Rollator kaputt

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Donnerstag in Riedlingen den Rollator einer 77-jährigen Frau angefahren und sich danach aus dem Staub gemacht hat.

Wie die Seniorin später der Polizei schilderte, war sie sie kurz nach 12 Uhr an der Goethestraße entlanggegangen. In Richtung Grüningen geht die Straße in einen Weg über. Obwohl der Weg für Autos gesperrt ist, fuhr ein silberner Kleinwagen an der Seniorin vorbei – und zwar so knapp, dass das Auto den Rollator streifte. Die Gehhilfe ging dabei kaputt. Die 77-Jährige blieb unverletzt. Die Autofahrerin hielt zwar kurz an, aber statt sich nach dem Befinden der Seniorin zu erkundigen hatte sie nur Beleidigungen für die 77-Jährige übrig, teilt die Polizei mit. Dann fuhr die etwa 50 Jahre alte Frau weiter. Die ältere Frau meldete sich später bei der Riedlinger Polizei. Die ermittelt jetzt und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 07371/9380.