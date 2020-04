Am Kreisgymnasium Riedlingen beginnt die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen. Dazu findet für die angehenden Abiturienten wieder Präsenzunterricht in der Schule statt. Zum Auftakt am Montag, 4. Mai, um 8 Uhr gibt es eine Veranstaltung in der Aula, bei der die Schulleitung über den Ablauf und die Vorgaben dieses Unterrichts informiert, zum Beispiel über die neuen Hygiene- und Abstandsregeln.

Auch in der Zeit der Abschlussprüfungen steht die Gesundheit an erster Stelle. Deshalb wurden die Schüler bereits vor der Rückkehr in die Klassenzimmer über wichtige Regeln in Kenntnis gesetzt. Dazu gehört auch das Tragen von Mund- und Nasenschutz, wobei man sich auch mit einem Tuch oder einem Schal behelfen kann. Diese Maßnahmen sind für alle am schulischen Leben Beteiligten zwingend notwendig.

Die schriftlichen Abiturprüfungen starten am Kreisgymnasium mit Deutsch am 20. Mai.

Nach den Pfingstferien läuft dann der Regelunterricht für die JS2. Wann andere Klassenstufen folgen können, ist aufgrund der Corona-Pandemie noch unsicher. Am Kreisgymnasium geht man deshalb davon aus, dass der bisherige Heimunterricht per digitaler Lernplattform zunächst einmal weiterlaufen wird.