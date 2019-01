Räte wollen schnelle Ersatzbrücke an der Schwarzach

Die Schwarzachbrücke in Riedlingen ist marode und muss zumindest mittelfristig komplett saniert werden. Damit die Innenstadt nicht erneut monatelang über die Hindenburgstraße unerreichbar ist, schlagen vier Gemeinderatsfraktionen vor, schnell tätig zu werden: Sie wollen, dass möglichst bald eine Ersatzbrücke direkt neben der aktuellen Brücke realisiert wird.

Gemeinderat Stefan Schmid stellte dieses Anliegen in der jüngsten Ratssitzung vor. Aus Sicht der vier Fraktionen FWV, SPD, Grüne Liste und WiR-Fraktion gibt es demnächst eine „einmalige Gelegenheit“ dort tätig zu werden – durch den anstehenden Abbruch der Gaststätte „Kronprinz“. Ziel wäre es, an der „dortigen Stelle eine Ersatzbrücke zu erstellen oder aber im besten Falle (was es zu prüfen gilt) die neue Brücke etwas versetzt zu realisieren. Die alte Brücke müsste dann im besten Falle erst nach der Realisierung des Neubaus abgerissen werden“, so Schmid. Daher wird die Verwaltung aufgefordert, zeitnah Gespräche und entsprechende Verhandlungen mit der Wolff-Gruppe aufzunehmen. Ziel: dass während des Ersatzbaues der Schwarzachbrücke dessen Grundstück für eine Behelfsbrücke in Anspruch genommen werden kann oder dass sogar ein Teil der Fläche von der Stadt gekauft wird, um eine neue Brücke dort neben der bisherigen zu etablieren.

Zusage einfordern

Dabei haben Schmid und die weiteren Unterzeichner noch weitere Ansprechpartner im Blick: das Regierungspräsidium und das Land. Bei der Diskussion darum, welchem Straßenbauprojekt in der Raumschaft man den Vorzug gibt – Ostumfahrung oder Ausbau Römerstraße/Schließung Bahnübergang – wurde den Räten das Votum für die Ostumfahrung auch damit schmackhaft gemacht, dass sich das Regierungspräsidium an der Erneuerung der Schwarzachbrücke finanziell beteiligt.

Auf dieses Angebot greift Schmid nun zurück. „Die Stadt sollte aus unserer Sicht das Angebot des Verkehrsministeriums auf eine zeitnahe Umsetzung verlangen“, so Schmid und eine Förderung erreichen. Dies kann aus Ratssicht mit der Sondersituation „Abriss Kronprinz“ begründet werden.

Dass die Erreichbarkeit der Innenstadt gewährleistet sein muss, ist letztlich unstrittig – damit die Geschäfte der Innenstadt nicht erneut zu leiden hätten. Auch eine angedachte Entwicklung beim Stadthallenareal ist aus Sicht der Räte nur möglich, wenn die Innenstadt erreichbar ist. „Kein Drogeriemarkt, kein Fachmarkt oder Vollsortimenter wird sich beim Stadthallenareal einmieten, wenn er weiß, dass in absehbarer Zeit die Zuwegung für fast ein Jahr weitgehend abgeschnitten ist“, so die Argumentation.

Derzeit gibt es auch die Idee einer Ersatzbrücke im Bereich des Unterriedsportplatzes. Doch die „erscheint uns nicht umsetzbar zu sein“, meint Schmid. Sie wäre den Bewohnern des Unterrieds, die ohnedies lange Jahre durch die spätere Realisierung des Anschlusses Römerstraße benachteiligt sind, nicht zumutbar, heißt es in dem Antrag.

Der Antrag, der von den vier Ratsfraktionen eingebracht worden ist, soll in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats beraten werden.