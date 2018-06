Räte signalisieren Gesprächsbereitschaft

In einer gemeinsamen Pressemitteilung zur Weiterentwicklung des Stadthallenareals signalisieren die fünf Ratsfraktionen, die sich gegen den Verwaltungsvorschlag ausgesprochen haben, der Stadtverwaltung Gesprächsbereitschaft.

„Es ist uns ein großes Anliegen mit der Stadtverwaltung gemeinsam nach der besten Lösung für Riedlingen zu suchen“, heißt es in dem Schreiben, die von den Fraktionen der Freien Wähler, Grüne Liste, Mut tut gut, SPD, die WiR und Markus Mark von der CDU stammt. Für eine gemeinsame Lösung müssten beide Seiten aufeinander zugehen, die Bedenken der anderen ernst nehmen und das Gespräch suchen. „Dazu sind wir bereit“, so die Ratsmitglieder.

Die Ratsmitglieder betonen in der Erklärung, dass sie kein Zustimmungsorgan für Verwaltungsvorlagen sei, sondern im Gegenteil die Pflicht habe, diese sorgfältig zu prüfen und Änderungsvorschläge einzubringen, wenn ihm die Verwaltungsvorlage nicht sachgerecht erscheine. „Der am 28. Mai gefasste Beschluss verhindert nichts, sondern hält die Möglichkeit offen, in weiteren Gesprächen die bestmögliche Lösung zu finden“, so die Räte.

Am 28. Mai hatte der Gemeinderat mit 21:9 Stimmen gegen den Verwaltungsvorschlag und die große Lösung votiert und sich für das Konzept der „Neuen Mitte“ ausgesprochen. In der Pressemitteilung werden die Unterschiede und Bedenken nochmals dargelegt. So wenden sich die Räte gegen die Umsetzung durch einen Investor und die Ansiedlung eines Vollsortimenters. Sie weisen auch auf die Verkehrssituation auf der Hindenburgstraße hin. Die Frage des „Frequenzbringers“ sei bei diesem Thema wichtig. Bei der Stadthalle fordern sie, dass ein Abriss oder eine Generalsanierung der Halle nur erfolgen darf, wenn der Zeitraum ohne Halle auf maximal zwei Jahre begrenzt ist. Und auch das von der Verwaltung vorgelegte Finanzierungskonzept „birgt sehr hohe Risiken“.