Quirkle: Geschicktes Anlegen von passenden Farben und Formen

In Zeiten, in denen man gezwungenermaßen viel zu Hause ist und auch nicht immer Lust hat auf Hausarbeit, PC-Spiele oder mit den Kindern lernen, empfiehlt die Schwäbische Zeitung Riedlingen unterhaltsame Spiele. Heute: „Quirkle“

Ziel dieses Legespiel ist es, möglichst viele Sechser-Reihen in gleicher Farbe oder mit gleichen Formen zu bilden. Es ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren und für Erwachsene, und man spielt es mit zwei bis vier Personen – der Spaß- und Anstrengungsfaktor ist derselbe. „Quirkle“ besteht aus insgesamt 108 Steinen, die man im Laufe des Spiels aus einem Leinensäckchen nimmt. Sie sind aus Holz und sehr angenehm zum Greifen.

Die Steine haben jeweils ein aufgedrucktes Symbol (Kreis, Stern, Sonne, Raute, Quadrat, Kleeblatt) in sechs unterschiedlichen Farben: rot, blau, gelb grün, orange und lila. Eine komplette Reihe besteht aus maximal sechs Steinen, die entweder alle dieselbe Farbe, aber unterschiedliche Symbole haben müssen oder sechs gleiche Symbole in jeweils einer anderen Farbe. Die Spieler legen der Reihe nach möglichst viele Steine aus ihrem Vorrat auf dem Tisch an und ergänzen dann jeweils wieder auf sechs Steine. Nach jedem Spielzug wird die erzielte Punktzahl ermittelt und notiert. Angelegt werden muss waagrecht und senkrecht.

Fazit: sehr unterhaltsam und nach einfachen Regeln zu spielen, und man kann durch geschicktes Taktieren sehr viele Punkte machen. Die Spieldauer beträgt ca. 30 Minuten, wenn die Mitspieler vor dem Auslegen nicht zu lange überlegen. Auf Reisen oder zum Mitnehmen ins Freie empfiehlt sich die Reiseausgabe, mit sehr kleinen Steinen aus Plastik.