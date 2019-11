Qualität stellt Preisrichter zufrieden

Dort, wo sonst einmal im Jahr vor allem Pferdegewieher zu hören ist, waren am vergangenen Wochenende ganz andere Töne in der Tierzuchthalle in Riedlingen wahr zu nehmen. Gegacker, Gegurre und Geschnatter drang aus der Halle, denn dort fand die 66. Oberschwäbische Kreisgeflügelschau statt. Der Kreisverband Oberschwaben im Landesverband der Rassegeflügelzüchter von Württemberg und Baden, war Ausrichter der Schau und wurde dabei unterstützt vom örtlichen Geflügelzuchtverein Riedlingen.

Am vergangenen Freitag wurden zu dieser Schau 520 Tiere in die Halle angeliefert, die dann in vier Schauklassen den sieben Preisrichtern zur Bewertung anstanden. Dabei gab es vier Kategorien an Tieren wie Groß- und Wassergeflügel, Hühner, Zwerg-Hühner und Tauben, die die Richter zu bewerten hatten. Zusätzlich wurden die Tiere der Jugendlichen extra bewertet. „Wir sind mit der Qualität der angelieferten Tiere sehr zufrieden“, so das Urteil von Dr. med. vet. Uwe Bamberger, dem Vorsitzenden des Kreisverbandes Oberschwaben und zugleich auch Ausstellungsleiter, am Wochenende in Riedlingen. Vor allem die besondere Qualität der Farbentauben sei auffällig; diese seien gerade im süddeutschen Raum sehr beliebt.

Neben dieser Schau, so Bamberger, würden in der Region derzeit weitere lokale Kleintierausstellungen stattfinden. Seit ein paar Jahren könne man dabei ein gesteigertes Interesse an den Tieren feststellen, die dort ausgestellt werden. Gerade junge Familien mit Kindern interessierten sich vermehrt an Hühnern, Zwerghühnern, Enten und Gänsen. „Es scheint sich was zu ändern in unserer Gesellschaft. Natur, der Umgang mit dem Modegeschöpf Tier, dazu qualitativ hochwertige Lebensmittel, werden wieder höher geschätzt“, so Uwe Bamberger. Daher sei ihm um die Rassegeflügelzucht in Zukunft nicht bange.

Die Ergebnisse der 66. Oberschwäbischen Kreisgeflügelschau 2019 in Riedlingen (Kreisbeste): Groß- und Wassergeflügel: Robin Nonnenmacher, Bergatreute. Hühner: 1. Hubert Langenwalder, Eberhardzell; 2. Andreas Hofmeister, Bad Waldsee; 3. Karl-Heinz Miehle, Winterstettenstadt. Zwerg-Hühner: 1. Franz Dieng, Isny; jeweils 2. Platz Adelbert Wiedemann, Argenbühl, Ulrich Brugger, Füramoos und ZGM Sohler, Wangen. Tauben: 1. Karl Schirmer, Dürmentingen; 2. Karl Abhalter, Riedlingen; 3. Günter Kummer, Bad Buchau. Jugend: 1. Lena Strobel, Bergatreute; 2. ZGM Zimmermann, Eichen-Hohentengen; 3. ZGM Schuler/Zimmermenn, Eichen-Hohentengen