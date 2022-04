Besucher beschädigen Klosterschätze in Heiligkreuztal – Museum muss geschlossen werden

Kloster Heiligkreuztal beherbergt eine kostbare Ausstattung. In der Bruderkirche und dem dort befindlichen Klostermuseum war Ostermontag eine private Besuchergruppe zu Gast, die durch einen sorglosen Umgang einen Schaden verursachte. Verschiedene Exponate mussten an eine andere Stelle gebracht werden. Das Museum in der Bruderkirche ist deswegen vorübergehend geschlossen.

Unbefugter Besuch auf Empore

Am Ostermontag hat sich eine private Gästegruppe unerlaubterweise hinter dem Chorgestühl auf der Nonnenempore aufgehalten. Dieser Bereich ist für normale Tagestouristen nicht zugänglich; vielmehr bedarf es dafür einer Konzession der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Die Monumente für alle zugänglich zu machen, ist eines unserer größten Anliegen. Michael Hörrmann

Das Personal des Museums in der Bruderkirche wurde durch ein Poltern auf das Verhalten der Gruppe aufmerksam. Offenbar hatte sich Deckenputz im hinteren Bereich des Museums gelöst und war auf die sich dort befindlichen kostbaren Reliquiare gefallen.

Stücke müssen vorsichtig gereinigt werden

Die Schätze wurden an eine andere Stelle gebracht und das Museum vorerst für Klostergäste gesperrt, um Restaurierungsmaßnahmen im Raum vornehmen zu können. Zudem müssen die Stücke begutachtet und sorgfältig gereinigt werden.

„Mit der Schließung verschaffen wir uns Zeit, um sensibel und verantwortungsvoll mit den entstandenen Schäden umzugehen“, so Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Auf nötigen Schutz achten

Diese Anstalt des öffentlichen Rechts hat sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle Erbe des Landes vielen Menschen nahezubringen und die historischen Monumente und ihre Ausstattung möglichst authentisch zu bewahren. Die beeindruckende Klosteranlage von Heiligkreuztal ist ein gutes Beispiel dafür.

Hier finden sich rare und kostbare Zeugnisse der intensiven Frömmigkeit, die um 1300 in den oberschwäbischen Nonnenklöstern herrschte. „Die Monumente für alle zugänglich zu machen, ist eines unserer größten Anliegen. Dabei auch auf den notwendigen Schutz zu achten und entsprechende Maßnahmen vorzunehmen, ist sehr wichtig. Dies gelingt nur dann, wenn auch unsere Gäste sich ihrer Verantwortung bewusst sind“, betont Michael Hörrmann.

Kloster Heiligkreuztal zählt zu den am besten erhaltenen Klosteranlagen des Spätmittelalters. Die Klostergäste sind oft beeindruckt von der Schlichtheit und Eleganz der Anlage und des hochgotischen Münsters, das aus der Anfangszeit des 14. Jahrhunderts stammt. Das Gebäude mit seinen drei Altären und die kostbaren Kunstwerke der Zisterzienserinnen bieten einen authentischen Einblick in das fromme Leben des Spätmittelalters.