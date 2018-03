Publikum fordert drei Zugaben

Dass in den oberschwäbischen Musikkapellen eine hohe Leistungsdichte herrscht ist mittlerweile nicht nur unter Kenner der Szene bekannt, aber es überrascht doch immer wieder mit welch musikalischer Genialität die Orchester selbst kleiner Orte wie Neufra aufwarten können. Bei ihrem Frühjahrskonzert am Samstag in der Donauhalle zogen denn sowohl die Jugendkapelle unter der Leitung von Silke Emhart als auch das Blasorchester unter ihrer Dirigentin Rebecca Rohusch alle Register und überzeugten die Zuhörer in der nahezu voll besetzten Halle vom ersten bis zum letzten Stück.

Den gelungenen Auftakt machte die Jugendkapelle mit „Music is my world“ von Kees Vlak, einem modernen Stück in dem die Blechblasinstrumente dominieren. Karl-Heinz Guter, der 1. Vorsitzende des Musikvereins Neufra begrüßte kompetent und schwungvoll die Gäste und Konzertbesucher und gab einen Überblick über den Abend. In „The King of Pop“ erinnerte die Jugendkapelle an Michael Jackson, insbesondere sein weltbekannter „Thriller“ kommt wirkungsvoll an. Eher bodenständig der romantische Walzer „Fast Himmelblau“ von Kurt Gäble, der zum Träumen animiert. Als Zu-gabe hatten die Jungmusiker „Mama mia“ vom Abba im Gepäck, von den Akteuren und ihrer Dirigentin Silke Emhart fehlerfrei, schwungvoll zur Begeisterung des Publikums vorgetragen. Der Beifall war entsprechend, der Musikverein Neufra kann auf seinen Nachwuchs bauen.

Die Stücke des Blasorchesters wurden von Stefanie Keibach gekonnt souverän anmoderiert, sie erläuterte die Hintergründe und Besonderheiten zu jedem Titel, so dass sich die Besucher optimal mit den Inhalten vertraut machen konnten. Rebecca Rohusch ist seit einem Jahr Dirigentin der Musikkapelle Neufra und fühlt sich hier nach eigenen Angaben sehr wohl. Das Orchester habe schon unter ihrem Vorgänger ein sehr hohes Niveau erreicht, es herrsche eine große Harmonie unter den Akteuren des Vereins, sie wolle auf diesem Fundament aufbauen und die vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen weiter ausbauen. Schon alleine mit der Auswahl der Stücke beweist Rohusch, dass sie eine Meisterin ihres Fachs ist und weiß, wie man ein Publikum begeistern kann.

Mit „Valhalla“ einer Opern-Ouverture des Komponisten James L. Hosay setzt das 70-köpfige Ensemble bereits ein erstes Ausrufezeichen. Im Stile einer Wagner-Oper kommt der voluminöse Klangkörper des Orchesters voll zur Geltung, die Musiker treffen exakt jeden Ton, die Halle gleicht stellenweise einer bebenden Valhalla, das von Karl Guter gestiftete Stück geht insbesondere im mächtigen Finale unter die Haut. Einen prachtvolleren Auftakt hätte man sich kaum vorstellen können. In „Puszta“ von Jan van der Roost kommen alle Liebhaber volkstümlich ungarischer Tanzmusik auf ihre Kosten. Inspiriert von Dvorak und Brahms mit temperamentvollen Rhythmen schuf van der Roost ein Werk, das den Zuhörer mitnimmt auf eine Reise in die Steppenlandschaft und zu den Zigeunern. Karl Emhart hat dem Musikverein das Stück spendiert.

Die ganze Weite ihres musikalischen Horizonts beweist Dirigentin Rebecca Rohusch auch mit der „Trailermusik“, einem Stück zu einem fiktiven Film von Alexander Reuber. Mit etwas Fantasie lässt der Zuhörer einen Film ablaufen und sieht einzelne Szenen vor seinem inneren Auge. Gespendet wurde das Stück von Josef Strohm. Nach den Ehrungen (siehe separater Bericht) und einer verdienten Pause wartete die Kapelle mit der von Freddie Mercury 1975 geschriebenen weltbekannten „Bohemian Rhapsody“ auf. Das Arrangement für Blaskapellen von Philip Sparke ist so authentisch, dass man sich ganz nah am Original der Band „Queen“ wähnt. Die Firma KFZ Rothmund hat dem Musikverein die Noten spendiert.

Frauenherzen schlagen höher

Mit dem Liebeslied „All of me“ des weltbekannten Komponisten John Legend, arrangiert von Peter Riese lässt das Orchester und vor allem Solist Martin Hennes am Tenorhorn gefühlvoll alle Frauenherzen höher schlagen, so Moderatorin Stefanie Keibach. Sie hat nicht zuviel versprochen, Hennes und die ganze Kapelle tragen das Stück förmlich durch den Raum, sehr weich und gefühlvoll in allen Registern kommt es bei den Zuhörern blendend an. Bei „Klang der Alpen“, geschrieben von Kurt Gäble mischen sich musikalisch Tradition und Moderne. Das von Karl Hennes gestiftete Klangerlebnis entführt in die Berge, man sieht die Alpen, mächtige Felsen, Unmengen von Wasser und eine junge Generation die den Zugang zu den Traditionen sucht.

Der frenetische Beifall des Publikums forderte nicht nur eine Zugabe, sondern drei, was ganz deutlich die besondere Klasse des Orchesters und seiner Dirigentin unterstreicht. Mit „Zirkus Humberto“ hat Rebecca Rohusch ein Stück für Solo-Xylophon ausgesucht, das von Jiri Volf geschrieben wurde. „Erinnerungen an Zirkus Renz“ werden wach. Matthias Breitfeld brilliert als Solist am Xylophon ohne jeden Fehler. Die Verbundenheit der Musiker zur traditionellen Blasmusik unterstrich die Kapelle mit dem wunderschönen Marsch „Salemonia“ von Kurt Gäble einem Lieblingsstück der Dirigentin. Das Ensemble zog hier nochmals alle Register, die Besucher applaudierten ohne Ende, eine dritte Zugabe war unumgänglich.

Rebecca Rohusch hatte in weiser Voraussicht noch ein Stück in petto, eine hinreißend schöne Symphonie von Martin Scharnagel, „Mountain Wind“. Das Stück ist weich und majestätisch zugleich, auch schwer, voluminös und orchestral. Die Zuhörer genossen dieses letzte Stück sichtlich. Der folgende lang anhaltende Beifall war nur logisgische Konsequenz für ein überragend dargebotenes Konzert und ein Orchester, von dem man gerne öfter und mehr hört. Gelegenheit hierzu bietet sich am 8. April beim Frühlingsfest in der Donauhalle Neufra und der Sommerserenade am 8. Juli im Hängegarten Schloss Neufra.