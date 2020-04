Prozession ohne Begleitung

In der katholischen Seelsorgeeinheit Riedlingen finden auch in Coronazeiten Palmprozessionen statt. Pfarrer Walter Stegmann wird allerdings nur von Megafonträger Ernst Kopp begleitet. Wegen des derzeit geltenden Versammlungsverbots soll die Prozession nur in sicherem Abstand vom gekippten Fenster aus verfolgt werden.

Am Palmsonntag wird Pfarrer Stegmann um 9.30 Uhr vor der Weilerkapelle in Riedlingen eine der großen Palmen segnen und danach durch die Altstadt zur Kirche St.Georg ziehen. Dort wird er einen Gottesdienst feiern, allerdings ohne Besucher. Die Gläubigen können den Gottesdienst zu Hause mitfeiern. Um 10 Uhr läuten zum Vaterunser die Glocken. Das Glockenläuten, sagt Pfarrer Stegmann, sei derzeit ein sehr verbindendes und wichtiges Element für die Gemeinde. Bereits um 8.30 Uhr segnet Stegmann am Palmsonntag in Neufra die Palmzweige am Brunnen beim Gasthaus Hirsch, zieht dann zur Schlosskirche, wo er, ebenfalls ohne Besucher, den Gottesdienst feiert. Die Palmzweige liegen jeweils in den Kirchen zum Abholen aus. Die Kirchen sind bis abends geöffnet.

Bereits am Samstagabend sind Palmprozessionen in Waldhausen und Altheim. Um 17.30 Uhr wird Pfarrer Stegmann die Palmzweige vor der Oswaldkapelle in Waldhausen segnen, um 18.30 Uhr vor der Nikolauskapelle in Altheim. Auch dort geht es in Prozession jeweils zur Kirche, wo Gottesdienste vor leerem Kirchenhaus stattfinden.

Auch am Palmsonntag wird Pfarrer Stegmann im Garten vor dem Konrad-Manopp-Stift Gottesdienst feiern, den die Bewohner von den Fenstern aus mitverfolgen können. Diese sonntägliche Messe werde gerne angenommen: „Man sieht sich und hört sich.“ Die Textblätter für den Gottesdienst liegen schon freitags in den Kirchen aus. Viele Menschen nutzen auch dieses Angebot, um zu Hause zeitgleich mitbeten zu können.