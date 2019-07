Projekte schaffen Motivation

Es ist Sommer. Es ist heiß. Es ist die letzte Woche vor den großen Ferien. Die Zeugnisse sind geschrieben. Schüler und Lehrer sind ausgepowert vom zu Ende gehenden Schuljahr. Nur abhängen und „chillen“ – der Wunsch vieler Schüler – geht auch um diese Zeit nicht; das Schuljahr endet offiziell am 31. Juli. Eine Verantwortung zur Pflichterfüllung haben Lehrer wie Schüler, aber auch die Eltern. Die Joseph-Christian Gemeinschaftsschule löste den Konflikt in diesem Jahr mit Projekttagen für die ganze Schule.

Fast durchweg begeisterte Schüler bevölkerten die Schulhäuser, die Sportanlagen und umliegende Spielplätze. „Es läuft sehr zufriedenstellend“, sagte Rektor Martin Romer. Neben den Lehrern boten auch einige Eltern ein Projekt an oder halfen mit. Für das Fußballcamp – ein Renner für die fußballbegeisterten Erst- und Zweitklässler – waren Lehrer Michael Widmann und Vater Uli Münch als sein „Gehilfe“ verantwortlich. Unterstützung erhielten sie durch Adel und Marius, zwei eigentlich schon aus der Schule entlassene Neuntklässler. „Total motivierte Buben“ hätten sie, waren alle vier begeistert. Die schwitzenden Jungen mit vor Anstrengung roten Köpfen zeigten das auch. Sie kickten auf dem Platz vor der Turnhalle oder absolvierten verschiedene Trainingsstationen in der Halle, um das „Paule-Abzeichen“ des DFB zu erlangen.

Mit gesundem Frühstück beschäftigten sich 20 Mädchen und Buben aus den Klassen 1 bis 4. Sie lernten beim Herstellen eines Smoothies den Umgang mit dem Pürierstab, ebenfalls unter der Mithilfe von vier ehemaligen Neunern neben den beiden Lehrerinnen. Konzentriert und doch lustig ging es bei ihnen zu. Das Klassenzimmer daneben war dagegen leer: Die Gruppe war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Bachritterburg, nachdem sie sich am Vortag mit dem Bau von Ritterburgen beschäftigt hatten. So viel Motivation hätten sie schon lange nicht mehr erlebt, hätten sich die Lehrer Patrick Falkenstein und Manuel Schuster geäußert, so Susanne Bochtler.

In einer der Küchen – Ausweichquartier für eine weitere Gruppe war die Küche der St. Gerhard-Schule – wurde von Grundschülern gebacken und geschnippelt: herzhafte Schneckennudeln und Obstsalat. Meist „erfahrene Küchenhelfer“ konnte Ute Wanner anleiten. Im Nebenraum wurde Badesalz geschüttelt. Grobes Meersalz mit frischem Rosmarin, Lavendelblüten und Zitronenschale verarbeiteten diese Projetteilnehmer; das fertige Behältnis verzierte Lehrerin Melanie Weiß mit Schleife und Schildchen.

Gehäkeltes Mammutwerk

Im Schulsaal für Textiles Werken und später unter den Bäumen auf dem Schulhof entstand „der längste Schal der Welt“. Zwölf Mädchen und sechs Jungen, erfahrene und beginnende Stricker und Häkler, arbeiteten an ihren Stücken. Das später zusammengehäkelte Mammutwerk sollte das Schulhaus schmücken.

Begeistert beim Werkeln waren auch die zwölf Schülerinnen mit Nadja Bixenmann; selbst die Entspannungsphasen auf Decken und Kissen im umgeräumten Klassenzimmer waren ein kleines Ereignis. Die jungen Damen pflegten Gesicht, Nacken und Hände mit natürlichen Produkten wie Olivenöl, Bananen, Gurken, Quark. „Die Bananenmaske war super und auch die Massage mit dem Olivenöl“, sagte Xheneta. Selbst Rektor Romer begab sich zur Bananenmaske unter die Hände der Mädchen.

Arbeiten wie im Schulalltag war dagegen bei den achten Klassen angesagt: „Bewerbung leicht gemacht“ war das Thema ihres Projektes. Eine eigene Bewerbungsmappe sollte dabei entstehen. Im Biz – im Berufsinformationszentrum in Ulm – informierten sie sich am ersten Tag. Dann wurden sie in Form eines Workshops gebrieft für ihre zukünftigen Bewerbungen; in Zusammenarbeit mit der IHK, der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen und Manfred Schlegel als Bildungspartner der Schule übten die Schüler Vorstellungsgespräche. Ein „kleines Schmankerl“, sagte Konrektorin Susanne Bochtler, bekämen die Achter zum Abschluss serviert: die Brauereibesichtigung in Zwiefalten.

Zum ersten Mal „seit vielen Jahren“, so Schulleiter Romer, wurden die Projekttage abgehalten. 550 Schüler wurden auf 35 Projekte verteilt, vom Bauernhof für die Erstklässler über die Spielewerkstatt oder das Entwerfen einer Schülerzeitung, bis zur Erarbeitung und Aufführung eines Musicals. Unter 18 Themen konnten die Grundschüler wählen. Für die Sekundarstufe gab es ebenfalls interessante Angebote – insgesamt 13, dazu vier stufenübergreifende Themen: die aktive Freizeitgestaltung oder das Projekt zur Lebensmittelverschwendung, das Erbauen eines Unterschlupfes oder einer Hütte in den Mißmahl’schen Anlagen, Kanufahren auf der Donau oder Werbespots erstellen, das Erarbeiten einer Fotoausstellung oder die Fahrradtour zur Bachritterburg beim Thema Mittelalter. Zwei Projekte durfte sich jeder Schüler aus der Broschüre auswählen; in den Pfingstferien war das Organisationsteam tätig geworden und versuchte, möglichst jedem Wunsch gerecht zu werden.

Die letzten beiden Schultage – zum ersten Mal beginnen die Sommerferien in Baden-Württemberg am Ende der Woche und nicht am Mittwoch – sind dem Aufräumen und dem Abschluss in den einzelnen Klassen gewidmet. Schulstart ist dann am Mittwoch, 11. September.