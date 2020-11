Professor Ottmar Schneck erneut zum Rektor gewählt

Professor Dr. Ottmar Schneck bleibt weitere sechs Jahre Rektor der SRH-Fernhochschule – The Mobile University in Riedlingen. Damit knüpft er an seine erste Amtszeit an, die am 1. Juli nächsten Jahres ausläuft.

Die frühzeitige Wiederwahl zeuge von besonderer Wertschätzung und dem Vertrauen, dass Schneck die sehr positive Entwicklung der Hochschule weiter vorantreiben werde, ist sich der Vorsitzende des Hochschulrats, Hubert Deutsch, sicher: „Professor Schnecks Herzlichkeit im Umgang mit Menschen und seine Leidenschaft beim Anpacken neuer Bildungsformate und Kooperationsformen haben ganz wesentlich zum beeindruckenden wirtschaftlichen Erfolg der Hochschule beigetragen.“ Auch Bürgermeister Marcus Schafft ist Mitglied des Hochschulrats und gratuliert: „Die frühzeitige Wiederwahl ist ein klares Bekenntnis zum Standort Riedlingen.“ Die Fernhochschule beweise mit ihrer Entwicklung der vergangenen fünf Jahre, „dass Exzellenz auch aus der Region heraus gestaltet werden kann“.

In den fünf Jahren seiner bisherigen Amtszeit hat Schneck die SRH- Fernhochschule zum Qualitätsführer im deutschsprachigen Fernstudienmarkt ausgebaut, was zahlreiche Auszeichnungen und Preise belegen. 2020 wurde die Fernhochschule mit ihren 6700 Studierenden und 1400 Zertifikatsteilnehmern bereits zum zweiten Mal als „Beliebteste Fernhochschule“ ausgezeichnet und erhielt zudem die unbefristete staatliche Anerkennung. Die Anzahl der Studiengänge und Zertifikatslehrgänge erhöhte sich während Schnecks erster Amtszeit stetig und beläuft sich aktuell auf 38 Studiengänge und 57 Zertifikate.

Schneck wagt einen Ausblick auf seine zweite Amtszeit: „Wir wollen digitale moderne Bildung noch stärker an die Bedürfnisse von Berufstätigen anpassen und durch Kooperationsprojekte mit großen Marken wachsen.“ Schon jetzt arbeitet die Fernhochschule mit der „Spiegel“-Akademie, den Duden-Instituten für Lerntherapie und vielen weiteren Firmen zusammen. „Aber mit Blick auf die aktuelle Pandemie ist Erfolg nicht alles“, räumt Schneck ein. „Ich freue mich, wenn alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund sind und bleiben.“