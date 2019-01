Probenarbeit für Rossini-Messe

Immer wieder zieht sich die Evangelische Kantorei für ein Wochenende in ein Tagungshaus zurück, um sich auf eine anstehende Aufführung vorzubereiten und die Chorgemeinschaft zu pflegen. Ein besonderes Augenmerk hat die Kantorei in diesem Jahr auf der Aufführung der „Petite Messe solennelle“ von Gioachino Rossini.

Das neue kirchenmusikalische Jahresprogramm beinhaltet auch in diesem Jahr wieder interessante Angebote: Im Februar wird im Johannes-Zwick-Haus das neu erschienene Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“ vorgestellt. Rossinis „Petite Messe solennelle“ führt die Evangelische Kantorei am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Georg in Riedlingen auf. Am Karfreitag musiziert das Streichquartett des Kammerorchesters Riedlingen im Gerhard-Berner-Haus in Ertingen Haydns Streichquartett „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“.

Gesangbuch-Quiz

Des Weiteren besucht die Orgelmaus die Kinder in einem „Orgelkonzert für Kinder“ in der Christuskirche. Die Konfirmanden wetteifern erneut um die richtigen Antworten beim Evangelischen- Gesangbuch-Quiz und der Trompeter Albrecht Streicher gestaltet einen Gottesdienst musikalisch. Im Herbst sind die angehenden Organistinnen im Anschluss an den Gottesdienst in einer Matinée zu hören. Chor- und Orgelmusik im Münster Heiligkreuztal und ein weihnachtliches Orgelkonzert in der Christuskirche runden das diesjährige Programm ab.

Dieses Jahres fand das Probenwochenende der evangelischen Kantorei wieder im Geistlichen Haus der Pallottiner St. Joseph auf Schloss Hersberg statt.

Die Kantorei war mit ihrem Programm, dem intensive Proben der „Petite Messe solennelle“in den großzügigen Räumlichkeiten des Bildungshauses bestens aufgehoben. Intensive Probenphasen wechselten harmonisch mit freier Zeit für Gespräche, Spaziergang am Bodensee und Geselligkeit.

An diesem Wochenende herrschte auch ein reges Treiben auf dem Hersberg, denn die Pallottiner feierten in ihrem Haus ihr 90-jähriges Jubiläum. Festlicher Höhepunkt war die Sonntagsmesse mit Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg.

Kantorei gestaltet Messe mit

Der gemeinsam gefeierte katholische Gottesdienst war mit vielen musikalischen Beiträgen der Evangelischen Kantorei, unter anderem Mendelssohns Psalm 100 „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ gut abgestimmt.

Unter dem nachhaltigen Eindruck traten die 32 Sängerinnen und Sänger erfüllt die Heimreise an. Es war in jeglicher Hinsicht ein gelungenes Wochenende.