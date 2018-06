Praxis steht im Mittelpunkt

Beim Informationstag der Beruflichen Schule Riedlingen haben sich Schüler über die vielfältigen Bildungsangebote der gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schule informiert. Bei den Bildungsangeboten wird vor allem die praktische Ausbildung groß geschrieben.

Berthold Senfle, technischer Lehrer an der Beruflichen Schule Riedlingen, steht vor einer Zugpresse, in die eine Schraube eingespannt ist. „Was denkt Ihr, wie viel hält diese Schraube aus?“, fragt er die jugendlichen Zuschauer. Erste Schätzungen werden abgegeben. „700 Kilogramm“, meint einer. Beim Versuch stellt sich schließlich heraus, dass die Schraube einer Belastung von 2,4 Tonnen standhält.

„Wir legen Wert auf praxisorientierten Unterricht“, erklärt Senfle, „Hier in der Werkstatt vermitteln wir theoretisches Wissen durch Versuche, da vielen Betrieben nicht die nötigen Maschinen zur Materialkunde bereitstehen.“ In den drei mechanischen Werkstätten findet die praktische Ausbildung statt. Es können Berufe in den Bereichen Metall- und Fahrzeugtechnik erlernt werden. Die theoretische Ausbildung wird im Hauptgebäude vermittelt. Dort befindet sich auch die Oberschule.

Weniger Besucher als 2014

Senfle freut sich über das große Interesse der Besucher. Auch Schulleiter Frank Steinhart ist mit dem Informationstag zufrieden. Zwar seien insgesamt weniger Besucher gekommen als im vergangenen Jahr, sie seien allerdings zielgerichteter gewesen. „Die meisten wissen schon grob, in welche Richtung sie gehen wollen, so dass wir sie konkret beraten können“, sagt Steinhart. Das Bildungsangebot sei bewusst zielgruppenabhängig, um den Besuchern die Übersicht zu erleichtern.

So lagen im Eingangsbereich Flyer aus, die abhängig vom jeweiligen Schulabschluss die unterschiedlichen Bildungsangebote darstellen. Unter anderem gibt es für Schüler ohne Hauptschulabschluss die Möglichkeit eines Berufsvorbereitungsjahres. Die Schüler haben auch die Möglichkeit auf die Berufsfachschule, das kaufmännische Berufskolleg oder die Wirtschaftsoberschule zu gehen. Beim einjährigen Berufskolleg kann außerdem die Fachhochschulreife erworben werden. Zudem bietet die berufliche Schule in Zusammenarbeit mit über 40 Unternehmen duale Berufsausbildungen mit Schwerpunkt auf Metall- und Fahrzeugtechnik an.

Spezielles Angebot für Flüchtlinge

Beim Informationstag waren mehrere Unternehmen aus der Umgebung vertreten und informierten über ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Wer noch nicht so genau wusste, welche Richtung er beruflich einschlagen wollte, dem standen außerdem die Fachlehrer zu Beratungsgesprächen zur Verfügung. Die Agentur für Arbeit war ebenfalls vertreten und bot Beratungen an.

Ein weiteres Angebot der Beruflichen Schule ist ein Vorqualifizierungsjahr auf Arbeit und Beruf (VABO), in dem der Schwerpunkt auf dem Erwerb von Deutschkenntnissen liegt. Dieses Angebot richtet sich speziell an Flüchtlinge. Durch dieses Angebot soll ihnen die Integration in Beruf und Gesellschaft erleichtert werden.

Im Vordergrund steht der Sprachkurs. So sind 18 von 30 Unterrichtsstunden Deutschstunden. Zusätzlich lernen die Jugendlichen Kochen und Arbeiten in der Werkstatt. „Es gefällt mir hier gut und die Schule macht Spaß“, sagt Lucky Emuen aus Nigeria. Auch seine zwei Schulkameraden Elvis Bericika und Sanel Fikert sind zufrieden. Alle drei sind erst seit einigen Monaten in Riedlingen. Die Klasse besteht aus zwölf Schülern, von denen die meisten aus Afrika und Palästina stammen.