Pragmatischer Umgang mit dem Jakobskreuzkraut

Das leuchtend gelbe Jakobs-Kreuzkraut steht derzeit in voller Blüte und wächst vor allem auf wenig genutzten Standorten, an Straßenrändern und auf Brachen. Im Umgang mit der heimischen Giftpflanze sei aber Vorsicht geboten, schreibt der Landschaftserhaltungsverband im Landkreis Reutlingen.

Denn das Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea), das Spaziergängern wegen seiner gelben Blüten ins Auge fällt, wird von Pferdehaltern und Landwirten mit Sorge betrachtet. Der Grund: Alle Pflanzenteile, besonders die Blüten, sind wegen ihres Gehalts an Alkaloiden für das Weidevieh sowohl im frischen Zustand als auch im Heu und der Silage sehr giftig. Andererseits ist der gelbe Korbblütler als heimische Blütenpflanze ökologisch bedeutsam, dient er doch als Pollen- und Futterpflanze für Insekten, die das Jakobskreuzkraut teils gezielt befressen, um selbst giftig zu werden und sich so vor Fressfeinden zu schützen.

Da die Pflanze, deren Samen vom Wind verbreitet werden und sich oft auf Straßenböschungen oder in lückigen Weiden ansiedeln, in der Region stellenweise zahlreich ist, gilt erhöhte Aufmerksamkeit. Dies bedeutet aber nicht, dass eine flächige Bekämpfung angestrebt werden sollte. Vielmehr muss dort gegen das Jakobskreuzkraut angegangen werden, wo es zur Gefahr für die Weidetiere zu werden droht.

Kommen die Pflanzen vereinzelt auf Wiesen und Weiden vor, ist es wirksam, sie auszureißen oder mit der Wurzel auszustechen. Da die Pflanze Hautreizungen hervorrufen kann, sollten Handschuhe getragen werden. Tritt das Jakobskreuzkraut häufiger auf, kann es mit zwei Schnitten zum richtigen Zeitpunkt – jeweils wenn mehr als die Hälfte der Pflanzen oder des Wiederaustriebs offene Blüten ausgebildet hat – zurückgedrängt werden. Auch wenn das Kraut gehäuft auf Straßenböschungen in unmittelbarer Nähe zum Wirtschaftsgrünland vorkommt, sollte auf eine angepasste Mahd geachtet und die Aussamung verhindert werden. Eine möglichst geschlossene Grasnarbe zu erhalten und regelmäßig eine Weidepflege vorzunehmen sind wichtige vorbeugende Maßnahmen, um dem Jakobskreuzkraut keinen Raum zur Ansiedelung zu bieten.

Abgemähte und ausgegrabene Pflanzenteile dürfen nicht in die Futtermittelkette gelangen. Deshalb werden eine Verwertung in Biogasanlagen (BGA) oder die Entsorgung über die Bioabfalltonne empfohlen, da die Samen sowohl über die Vergärung in der BGA als auch durch die thermische Behandlung im Komposthof unschädlich gemacht werden.

Man sollte sich vergewissern, ob es sich bei der vermeintlichen Giftpflanze tatsächlich ums Jakobskreuzkraut handelt. Verwechslungsgefahr besteht mit dem als Heilpflanze genutzten Johanniskraut, das auch oft an Wegrändern und in Straßenböschungen blüht, oder dem Rainfarn.