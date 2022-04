Prävention macht Schule – die Kriminalpolizei zu Besuch bei der BSR

Damit nichts passiert, finden an der Beruflichen Schule Riedlingen Präventionstage statt. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Kripo Ulm, die für diese Tage Beamten und Beamtinnen schicken, die wiederum den Schülern und Schülerinnen aktuelle und regionale Fälle in einer ganz anderen Intensität schildern können.

Dieses Jahr besuchte Frau Fröher-Bender für vier Stunden die Klassen der Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual), um sie präventiv zu begleiten. Lehrkräfte durften während dieser Zeit nur kurz anwesend sein, so dass die Beamtin den Jugendlichen auf einer ganz anderen Ebene begegnen konnte.

Themen waren dieses Jahr Internetkriminalität so wie Drogen und Suchtmittel. Frau Fröher-Bender zeigte anhand von PowerPointPräsentationen und „Geschichten aus dem wahren Leben“ die Gefahren von legalen und illegalen Drogen auf und behandelte bei dem Großthema Internetkriminalität auch Probleme wie Sexting (private Kommunikation über sexuelle Themen per mobile Messaging), sexualisierte Gewalt und natürlich auch Datenschutz. Außerdem war sie auch als Ansprechpartnerin tätig und konnte so auch bei persönlichen Fragen weiterhelfen.