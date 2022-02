Postfiliale in neuen Händen

Der symbolische Staffelstab in der Riedlinger Postfiliale ist übergeben. Am 31. Januar endete nach exakt zwölf Jahren die Agentur der Deutschen Post AG Steinhart & Kraus in Riedlingen.

Glücklicherweise konnte mit Christian Lorenz ein Nachfolger gefunden werden, der in den selben Räumen neu eröffnet und die Post-Agentur unter dem Namen „GeWoLi“ weiterführt.

Mit neuer Leitung wurden auch die Öffnungszeiten geändert, so dass seit 1. Februar wieder die ganze Woche geöffnet ist: Montag bis Freitag, von 9 bis 12.30 Uhr sowie nachmittags von 14 bis 17 Uhr und samstags, von 9 bis 12 Uhr.