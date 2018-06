Porträts von Menschen der Palliativstation

Der Fotograf Rainer Wiedmann hat Patienten der Palliativstation des Eutiner St. Elisabeth-Krankenhauses mit der Kamera bis zu deren Lebensende begleitet. Während dieser Zeit erstellte er fotografische Porträts, welche den kranken Menschen als Persönlichkeit und nicht als Teil des Krankenhausbetriebes zeigen. Daraus ist die Ausstellung „Lebenszeiten-Lebenszeichen“ entstanden. Diese wird nun in Riedlingen gezeigt. Die Ausstellung im Kaplaneihaus in Riedlingen wird am Freitag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr eröffnet. Dazu lädt die katholische Sozialstation ein. Der Künstler und Fotograf Rainer Wiedemann wird anwesend sein und seine Arbeit vorstellen.

Mit Geduld und Sensibilität näherte sich der Künstler den Menschen mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen. In dieser individuell sehr unterschiedlich gelebten Zeitspanne fanden Begegnungen großer spiritueller und emotionaler Intensität statt. Dabei sind eindrucksvolle schwarz-weiße Porträts entstanden, die für die Ausstellung mit Begleittexten versehen wurden.

Die großformatigen Bilder lassen den Betrachter die Persönlichkeit der abgelichteten Personen spüren. Die Zeit des Sterbens als Lebenszeit, die ein Mensch mit all seinen Sinnen und Bedürfnissen erlebt.

Mit dieser Ausstellung will die Sozialstation die Öffentlichkeit einladen, sich mit den Bildern und den darin enthaltenen Aussagen auseinander zu setzen.

Die Ausstellung ist ab dem 15. Oktober in der Katholischen Pfarrkirche St. Georg Riedlingen und in der Stiftskirche St. Cornelius und Cyprianus Bad Buchau zu besichtigen.