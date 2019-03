Popsänger Sasha kommt in die Region

Der deutsche Popsänger Sasha gibt am Mittwoch, 27. März, ein Gaststuben-Konzert im „Engel“ in Daugendorf. Der Engel hat sich beim Online-Voting von Radio7 gegen sechs Konkurrenten durchgesetzt.

Von Mittwoch 13. März bis zum 20. März konnten die Hörer von Radio7 darüber abstimmen, in welcher Gaststätte Sasha auftreten soll. Dabei hatte am Ende der „Engel“ in Daugendorf deutlich die Nase vorn. Mit 30,8 Prozent der Stimmen hatte er genau doppelt so viel Stimmen erhalten wie der Zweitplatzierte, der Landgasthof Förster mit 15,4 Prozent.

Keine Karten zu kaufen

Für das Konzert des Superstars in Daugendorf kann man allerdings keine Karten ordern. Tickets gibt es nur über Radio7. „Die Tickets sind jedoch nicht frei verkäuflich, die verschenken wir ausschließlich bei uns im Programm“, heißt es dazu von Radio7. Wer Interesse hat, kann sich auf der Homepage dafür bewerben.

Dritte Auflage der Aktion

Dies ist bereits die dritte Auflage des „Gaststuben-Konzerts“, heißt es von Radio7. Der Sender habe wieder über 1000 Bewerbungen von Kneipen und Gaststuben aus dem gesamten Sendegebiet erhalten. Davon wurden insgesamt sieben für das Online-Voting ausgewählt. Und unter diesen hat Ralf Kopp vom „Engel“ nun das Rennen gemacht.

17 Mal Gold-Status

Sasha gilt als einer der ganz Großen in der deutschen Musikszene. Mit seinen veröffentlichen Alben hat der 47-Jährige, auch mit dem Rockabilly-Projekt Dick Brave & the Backbeats, eine Reihe von nationalen und internationalen Chart-Erfolgen gefeiert. Seine Plattenverkäufe im In- und Ausland erzielten 17 Mal Gold- und sechsmal Platin-Status.

Im Engel tritt der Popstar auf. (Foto: Radio7)

Er wurde unter anderem mit vier Echos, einem Bambi, einer Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Zudem wurde Sasha schon im Jahr 2000 mit dem European Platin Music Award für über eine Million verkaufte Alben in Europa belohnt. Er war als erster deutscher Künstler neben George Michael, Will Smith und Robbie Williams, für den MTV European Music Award nominiert, heißt es auf seiner Homepage.