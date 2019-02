Polizisten und Prinzessinnen

Mit einem lauten „Gooole“ hat Moderatorin Claudia Brendler die Eltern und Kinder zum TSV Kinderball am Sonntag begrüßt und sah dabei in die erwartungsvollen Gesichter der verkleideten Kinder. Passend zum Motto „Wenn ich einmal groß bin“ hatten sich diese als Polizisten, Bauarbeiter, Feuerwehrleute, aber auch als Prinzessinnen und Superhelden verkleidet. Der TSV Riedlingen bereitete ein buntes Programm rund um die Wunschberufe der Kinder vor.

Im Mittelpunkt des Programms standen die Darbietungen der Kinder der Turnabteilung des TSV und der Tanzgruppen der Narrenzunft Gole. In verschiedenen Tänzen stellten klein und groß ihre Turnkünste unter Beweis. Den Anfang machten die fitten Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen aus der Vorschulklasse. „Schlauch nach rechts, Schlauch nach links, das hält uns fit und munter“, schallte es aus den Lautsprechern, während die Kinder den Feuerwehrschlauch über ihre Köpfe hoben. Angeleitet wurde die Feuerwehr-Gymnastik von Brigitte Steinhilber.

Zwischen den Vorführungen riefen Brendler und Carlotta Däbel Kinder aus dem Publikum auf die Bühne, um sie zu interviewen, was sie später einmal werden wollen. Fast alle waren sich sicher: ein Beruf, in dem man anderen helfen kann, wie Polizist, Arzt oder Tierarzt.

Als die Putzfeen der ersten und zweiten Klasse ihren Auftritt hatten, wurde auf der Bühne mächtig geschrubbt und geputzt. Am Ende entleerten die Kinder ihre Putzeimer mit Konfetti auf das Publikum. Sabine Baumann hatte die Darbietung mit ihnen vorbereitet.

In den Pausen durften die Kinder aus dem Publikum sich in unterschiedlichen Spielen beweisen. Bei einem Spiel spielten die Gruppen „Knall“ und „Frosch“ gegeneinander. Ziel ihres Spieles war es, einen Ball in einer Reihe so schnell wie möglich zwischen den Füßen durchzugeben. Besonders lebhaft ging es bei der „Reise nach Jerusalem“ zu, bei der die Kinder in unterschiedlichem Schritttempo die Stuhlreihe umkreisten.

Auf die Putzfeen folgte die Tanzgruppe aus der Narrenzunft Gole. Die Kinder traten vor einer Großstadtkulisse in Arbeitshose und Schirmmütze auf und zeigten wie vergnügt der Beruf des Automechanikers sein kann. Einstudiert wurde die Vorstellung von Xenia Hindahl und Luisa Kohler. Da ein Automechaniker wissen muss, wie seine Werkzeuge und Bauteile heißen, wurde danach auf der Bühne ein Spiel gespielt, bei denen die Spieler Worte ergänzen sollten. Aus dem Wort „Schrauben“ wurde so kurzerhand ein „Schraubenschlüssel“, aus „Heck“ eine „Heckscheibe“.

Ein anderes Werkzeug, eine Leiter, spielte in der darauf folgenden Vorführung eine Rolle. Brendlers Malerinnen funktionierten sie kurzerhand zu einem Turngerät um. Ihre Turnkünste bewiesen die Mädchen auch am Boden, wo sie Räder und Saltos schlagend über die Bühne wirbelten.

Die typische Arbeit eines Bauarbeiters stellte die Tanzgruppe von Amanda Früh und Nina Steinhart in ihrem Tanz dar. Die Angestellten der erfundenen Firma „Heislebauer International“ reichten Backsteine über die Bühne und tanzten mit dem Bauarbeiterhelm. Völlig losgelöst schien dagegen die Tanzgruppe der Narenzunft Gole unter Leitung von Christine Barth und Sabrina Engelmayer zu sein, die anschließend als Astronauten im Weltraum landeten. Für Astronauten ist Fitness sehr wichtig. Auf den Beitrag folgte daher ein Fitnesstest, bei dem Kinder aus dem Publikum ihre Kondition im Seilspringen und Parcourlauf mit dem Hula-Hoop-Reifen prüfen konnten.

Zum Abschluss des Kinderballs bedankte sich Brendler bei den Kindern und ihren Eltern sowie bei den Mitorganisatorinnen Sabine Baumann und Tanja Fechner und dem technischen Leiter Lutz Rössler für die Zusammenarbeit.