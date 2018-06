Polizeieinsatz wegen angeblichem Überfall

Ein Mann hat am Montag gegen 16 Uhr in Riedlingen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Der 34-Jährige, der in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Josef-Christian-Straße wohnt, hatte vorgegeben, dass er in seinem Zimmer von zwei unbekannten Männern überfallen worden sei. Sie hätten mit einem Messer auf ihn eingestochen. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Bei der Untersuchung im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nur eine oberflächliche Schnittverletzung aufwies. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er sich diese selbst zugefügt, teilt die Polizei mit. Anhaltspunkte für eine Auseinandersetzung liegen bislang nicht vor.