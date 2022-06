Polizei zerschlägt Riedlinger Diebesbande

Bereits ab dem zweiten Halbjahr 2021 verzeichnete die Polizei Riedlingen vermehrt Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern und auch sonstigen Gegenständen. In den meisten Fällen nutzten die Täter aus, dass Fahrzeuge und Garagen nicht verschlossen, Schlüssel leicht zugänglich oder Fahrräder nicht gesichert waren. Jetzt gelang der Polizei ein Erfolg: Sie konnten die Diebe ermitteln und festnehmen. Wer sein E-Bike noch vermisst, kann sich dort melden.

Zur Klärung der Fälle richtete das Polizeipräsidium Ulm eine Ermittlungsgruppe ein. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg, vier Hauptverantwortliche vom Polizeirevier Riedlingen und weitere Mitarbeitende des Polizeireviers können nun großen Ermittlungserfolg verzeichnen: Sie konnten drei Jugendliche im Alter von 15, 17 und 17 Jahren und einen Heranwachsenden im Alter von 18 Jahren ermitteln, die für über 50 Diebstähle verantwortlich sein sollen.

Polizei fand Diebesgut in den Wohnungen der Männer

Auf die Spur der Täter kam die Polizei, als der 15-Jährige mit einem der 17-Jährigen und dem 18-Jährigen am 27. April gegen 22 Uhr in Dürmentingen-Heudorf in der Straße Tiroler Käppele Bargeld aus einem Auto stahl. Sie wurden von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie das unverschlossene Fahrzeug durchwühlten. Kurz darauf wurden sie von der Polizei in der Nähe des Tatorts angetroffen und kontrolliert.

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte die Polizei die Wohnungen dieser drei Tatverdächtigen. Dabei fand sie viel Diebesgut und Beweismittel gegen die jungen Männer. Aufgefunden wurde auch ein Tresor, der am 22 April in der Zeit zwischen 18 und 24 Uhr aus einer Tagesklinik bei einer Wohnanlage in Riedlingen gestohlen wurde.

Nicht alle E-Bikes konnten bisher zugeordnet werden

Weitere Ermittlungen führten zum zweiten 17-Järigen, dessen Wohnung die Polizei ebenfalls durchsuchte. Dort entdeckten die Ermittler weiteres Diebesgut. E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro konnten bereits wieder an die Eigentümer herausgegeben werden.

Das Polizeirevier Riedlingen fand bei den Durchsuchungen auch gestohlene Fahrräder, die bislang nicht zugeordnet werden können. Setzen Sie sich mit der Polizei Riedlingen (07371/938-0) in Verbindung, falls Ihnen ihr Fahrrad im Raum Riedlingen gestohlen wurde.