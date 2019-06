Polizei warnt: Einbrecher sind häufig zwischen 17 und 22 Uhr unterwegs

Über Einbruch- und Diebstahlschutz hat die Polizei am Freitag in Riedlinghen informiert. Kriminalhauptkommissar Thomas Wurster vom Landeskriminalamt Stuttgart und Polizeikommissar Klaus Fensterle, Präventionsfachmann der Polizei Biberach, standen den Besuchern im großen Infomobil Rede und Antwort. Wie man sich mechanisch und elektronisch vor Einbrechern schützen kann, dazu waren eine breite Auswahl an Beispielen im Bus installiert.

Im Jahr 2018 sank die Zahl der Einbrüche in Wohnungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm um mehr als ein Viertel auf 429 Fälle. Auch in Riedlingen und im Kreis seien die Einbrüche zurückgegangen, bestätigten die Beamten. Gleichzeitig stieg der Anteil der Fälle, in denen die Einbrecher scheiterten auf 43,1 Prozent. Das zeigt, dass die Bürger unter anderem verstärkt Sicherungstechniken nutzen und aufmerksam sind. Einbruchschutz lohne sich auf jeden Fall. Wichtig sei aber, sich beraten zu lassen und nur zertifizierte Produkte zum Schutz anzuschaffen. Klaus Fensterle hat eine Vielzahl an Tipps parat, auch ganz einfache, die nichts kosten. „Immer das Haus oder die Wohnung abschließen, nie einfach nur zuziehen.“ Oder: „Keine gekippten Fenster hinterlassen.“ Er berate auch gerne vor Ort, ganz individuell.

Die Urlaubszeit sei nicht die Haupteinbruchszeit. Eher in den Herbst- und Wintermonaten seien Einbrecher unterwegs. Und nicht nur nachts, sondern auch in der Dämmerung, von 17 bis 22 Uhr, diese Zeitspanne gelte als Haupteinbruchszeit. Das Licht auch bei Abwesenheit an zu lassen oder eine automatisierte Lichtschaltung, seien ebenfalls zwei einfach zu befolgende Ratschläge. Schmuck und Bargeld, darauf zielten Einbrecher in erster Linie. Wertvollen Schmuck in einem Safe außer Haus aufbewahren, auf keinen Fall Bargeld und Schmuck im Schlafzimmer oder Bad hinlegen. Fensterle: „Diese Räumlichkeiten werden sofort angesteuert. Für die Person die es trifft, ist das Sicherheitsgefühl weg, der psychische Schaden ist oft größer als der materielle.“

Noch ein Rat: „Wenn man dem Täter begegnet auf keinen Fall mit ihm Kontakt aufnehmen und ansprechen. Falls möglich, sich durch einen Schrei bemerkbar machen oder bei erstem Verdacht auf einen Einbrecher 110 wählen.“

Der Kommissar rät in jeden Neubau „einbruchhemmende Fenster und Türen, mindestens der Widerstandsklasse 2“, einzubauen. Vorhandene Fenster und Balkontüren seien durch aufschraubbare Sicherungen, Beschläge mit sogenannten Pilzköpfen, aber auch mit Querriegeln, Vorhängestangen oder Sperrbügel nachrüstbar. Viele Möglichkeiten gibt es auch vor ältere Wohnungen und Häuser.