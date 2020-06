Polizei sucht Zeugen: Unfallflucht an Schlegelkreuzung

Die Polizei ermittelt in einer Unfallflucht nach einem Unfall mit Sachschaden, die sich angeblich am Samstag gegen 9 Uhr auf der Schlegelkreuzung in Riedlingen ereignet hat. Ein 31-jähriger kam mit einem silbernen Audi auf der L275 von Dürmentingen her. Er hielt an der Ampel an. Links von ihm stand ein weiteres Fahrzeug, dahinter eine weiße MAN-Sattelzugmaschine. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Audi geradeaus über die Bundesstraße 311 in Richtung Industriegebiet Mancherloch. Der Lkw fuhr ebenfalls los und überholte den Audi. Er streifte diesen beim Vorbeifahren, dann bog er nach links auf die B312 in Richtung Nordtangente ab und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von geschätzt mehreren tausend Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Revier Riedlingen (Telefon 07371/9380) zu wenden.