Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer eines grauen Audis hat am Freitag bei Riedlingen andere Autofahrer gefährdet und beleidigt. Die Polizei sucht nun Zeugen dieses Vorfalls. Am Freitag fuhr der Fahrer eines grauen Audis gegen 16.10 Uhr die B 312 von Biberach nach Riedlingen. Unmittelbar nach Ortsbeginn Riedlingen überholte er einen roten Opel Mokka. Der Audifahrer überfuhr die Abbiegespur/Sperrfläche und täuschte mehrmals ein Wiedereinscheren an. Der Opelfahrer musste mehrere Male abbremsen und nach rechts ausweichen, um einem Unfall zu verhindern. Trotz des Fehlverhaltens beleidigte der Audifahrer in der Folge den Opelfahrer durch eine Handgestik. Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen nahmen den Sachverhalt auf.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Riedlingen unter Telefon 07371/9380 zu melden. Einklappen Ausklappen