Polizei sucht Unfallverursacher

Ein Unbekannter hat am Sonntag in der Zwiefalter Straße in Riedlingen Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, hat die die Besitzerin eines VW Touran ihr Auto zwischen 13 und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz Steinbruch abgestellt. Laut Polizeiangaben fuhr der Unbekannte vermutlich beim Ausparken gegen das Auto. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter und ließ einen Schaden von etwa 1000 Euro zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier Riedlingen unter Telefon 07371/9380 entgegen.