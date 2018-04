Polizei sucht Fahrer von rotem Auto

Die Polizei fahndet nach dem Verursacher eines Unfalls, der sich am Donnerstag Zwischen 15.30 und 16.15 Uhr im Riedlinger Stadtgebiet ereignet hat. In diesem Zeitraum war ein VW Polo auf einem Parkplatz an der Alten Unlinger Straße geparkt, als er angefahren wurde. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro, sondern flüchtete. Seine Erreichbarkeit hatte er ebenfalls nicht hinterlassen. Die Polizei sicherte viele Spuren. Deshalb wissen die Ermittler vom Polizeirevier Riedlingen, Telefon 0731/9380, dass der Unfallverursacher mit einem roten Auto unterwegs war.