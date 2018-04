An Gründonnerstag gegen 17.10 Uhr sahen Polizisten in Riedlingen am Kreisverkehr in der Gammertinger Straße einen Mann in seinem Toyota sitzen. Der 48-Jährige trank aus einer Bierdose und setzte seine Fahrt fort. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht – der Mann war betrunken. Und zwar so, dass er sein Blut und seinen Führerschein abgeben musste.