Am Sonntag zog die Polizei in Riedlingen einen Autofahrer mit Alkohol aus dem Verkehr. Für einen 27-Jährigen war gegen 2.30 Uhr die Fahrt zu Ende. Während der Kontrolle in der Schulgasse hatte die Polizei den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test bestätigte das. Im Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel der Mann intus hatte.