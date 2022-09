Polizei kontrolliert Gurtpflicht und Handyverbot

Die Polizei hat bei Kontrollen am Donnerstag in Riedlingen mehrere Verkehrsverstöße festgestellt.

In der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr kontrollierte die Polizei Riedlingen zunächst an der Neuen Unlinger Straße und dann an der Ziegelhüttenstraße Verkehrsteilnehmer. Schwerpunkte waren dabei die Pflicht zum Tragen des Sicherheitsgurts im Auto und die Bestimmungen zum Telefonieren während der Fahrt.

Die Polizei stellte vier Verstöße gegen die Gurttragepflicht und zwei Verstöße wegen falscher Nutzung des Handys beim Fahren fest.