Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz

Die Polizei informiert am Freitag, 7. Juni, in Riedlingen unter anderem, wie Häuser, Wohnungen, Türen und Fenster richtig gesichert werden.

Im Jahr 2018 sank die Zahl der Einbrüche in Wohnungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm um mehr als ein Viertel auf 429 Fälle. Gleichzeitig stieg der Anteil der Fälle, in denen die Einbrecher scheiterten auf 43,1 Prozent. Das zeigt, dass die Bürger unter anderem verstärkt Sicherungstechniken nutzen und aufmerksam sind.

Wie man sich noch besser vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Polizei am Freitag, 7. Juni, am Rathaus in Riedlingen. Bereits ab 10 Uhr ist die Bevölkerung eingeladen, sich im Informationsfahrzeug umzusehen und beraten zu lassen. Das Fahrzeug wird bis 17.30 Uhr am Rathaus stehen.

Im sogenannten „IFZ“ finden Interessierte Tipps zur Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Bereichen des Hauses oder der Wohnung oder auch des gewerblichen Objekts. Eine Vielzahl von Exponaten, von der einfachen Fenster- und Türsicherung bis zur Einbruch- oder Überfallmeldeanlage machen deutlich, wie man sich wirkungsvoll schützen kann. Denn wie die Zahlen belegen, lohne sich Einbruchschutz, so die Polizei.