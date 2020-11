Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

Mehrere Unfallfluchten hat das Polizeipräsidium Ulm in den vergangenen Tagen verzeichnet. Auch in Riedlingen flüchtete ein Autofahrer am Mittwoch, nachdem er einen Unfall verursacht hatte.

Gegen 22.45 Uhr streifte der Fahrer mit seinem Fiat beim Ausparken in der Mörikestraße einen Opel. Um den Schaden kümmerte er sich nicht, stattdessen flüchtete er. Weil eine Zeugin den Unfall beobachtet und die Polizei gerufen hatte, fahndeten die Beamten nach dem Autofahrer. Schnell hatten sie ihn ermittelt. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 35-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Im Krankenhaus. nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Unfallverursacher tatsächlich intus hatte.

Die Polizei weist darauf hin, dass für Autofahrer eine Beschädigung am Auto sehr ärgerlich ist. Vor allem, wenn der Verursacher nicht bekannt ist. Denn dann muss der Betroffene die Kosten für den Schaden selbst übernehmen. Ist der Verursacher des Unfalles bekannt, wird die Schadensregulierung über die Versicherung des Verursachers abgewickelt. Nicht nur aus diesem Grund hat der Autofahrer nach einem Unfall nicht einfach wegzufahren. Dank aufmerksamer Zeugen bleiben nicht alle Autofahrer auf den Schäden sitzen.