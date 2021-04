Größere Kontrolle: Polizei beanstandet im Raum Riedlingen 51 Fahrzeuge

Steigende Temperaturen und schönes Wetter lassen die Herzen der Biker höherschlagen. Doch so groß die Freude auf das einzigartige Fahrgefühl auch ist, das Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer steigt.

Am Samstag zwischen 11 und 17 Uhr kontrollierte die Polizei im Raum Riedlingen insgesamt 119 Motorräder und neun Autos. Insgesamt 51 Fahrzeuge mussten beanstandet werden. Nicht nur auf den technischen Zustand achteten die Spezialisten, auch die Einhaltung der Geschwindigkeitsregeln wurde überwacht.

Unter den kontrollierten Fahrzeugen waren zwölf Kräder, deren Bereifung mangelhaft waren.

Bei sechs Motorrädern war die Auspuffanlage manipuliert.

Für zwei Kradlenker war die Fahrt an den Kontrollstellen beendet. Ein Motorradfahrer hatte einen unzulässigen Bremshebel montiert. Ein Anderer hatte ein nicht erlaubtes Federbein verbaut.

Elf Fahrzeuglenker überschritten die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, davon ein Motorradfahrer mit 144 km/h. Am schnellsten war jedoch ein VW-Fahrer mit 146 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h.

Maschine auf Sicherheit überprüfen

Die Polizei wird nicht nur zu Saisonbeginn den Verkehr in der Region verstärkt überwachen, um die größtmögliche Sicherheit für alle zu gewährleisten. Da sich dennoch gefährliche Situationen entwickeln können, rät die Polizei, die Maschine vor dem Start auf Funktion und Sicherheit zu überprüfen.

Neben der Maschine kommt es vor allem aber auf die Fahrer an. Sie sollten nur ausgeruht und wach auf ihr Zweirad steigen und gewöhnen sich langsam wieder an das Gefühl der Erlebniswelt Motorrad gewöhnen. Das Fahren in der Gruppe bereitet den meisten Motorradfahrern deutlich mehr Freude als allein zu fahren.

Doch egal wie viele Köpfe mit auf Tour sind, jeder muss seinen auch benutzen und nicht einem Gruppenzwang verfallen. Jeder ist für sich und seine Fahrweise verantwortlich. Die Hauptunfallursache stellt nach wie vor Geschwindigkeit dar.

Gerade bei anspruchsvollen Strecken birgt das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit große Risiken: Hinter Kurven oder Kuppen befinden sich häufig Hindernisse, die man erst spät erkennt. Fahren Sie deshalb vorausschauend und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an.