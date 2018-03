Podestplätze bei der Bezirksmeisterschaft

In Reutlingen fanden die südwürttembergischen Bezirksmeisterschaften im Badminton statt. Gespielt wurde in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed. Für den BV Riedlingen gingen Luisa Kohler, Franca Singer und Benedikt Jungwirth an den Start. Für den Meistertitel reichte es zwar nicht ganz, aber es konnten einige Podestplätze ergattert werden.

Aufgrund dreier Meisterschaftsdisziplinen wurde im K.-o.-System gespielt. Bei den Mixed-Spielen trat Franca mit einem Partner aus Mössingen in der Altersklasse U15 an. Sie mussten sich leider gleich im ersten Spiel geschlagen geben und belegten den 9. Platz. Luisa spielte mit Benedikt in U17. Ihr erstes Spiel gewannen die beiden mühelos, mussten sich dann aber im nächsten Spiel den späteren Meistern geschlagen geben. Sie belegten den 3. Platz.

Im Anschluss wurden die Einzel ausgetragen. Franca und Luisa besiegten ihre ersten Gegnerinnen souverän, trafen aber danach auf die an Nr. 1 bzw. Nr. 2 gesetzten Spielerinnen, wo sie den kürzeren zogen. Sie wurden aufgrund der fehlenden Platzierungsspiele beide Fünfte. Benedikt musste sich gleich im ersten Spiel geschlagen geben und belegte Platz 9.

Mehr Glück hatte er im Doppel. Da sein vorgesehener Partner ausfiel, startete er bei den älteren Jungen U19. Das erste Spiel ging kampflos an Benedikt und seinen Partner aus Altshausen. Im nächsten Spiel mussten sie sich dem gut aufeinander eingespielten gegnerischen Doppel geschlagen geben. Sie wurden Dritte.

Franca und Luisa traten im Doppel zusammen in U15 an. In der ersten Runde hatten sie aufgrund ihrer guten Vorplatzierung ein Freilos. Im Halbfinale ließen sie ihren Gegnerinnen keine Chance. Im Finale konnten sie sich jedoch nicht behaupten und wurden somit Vizemeister.