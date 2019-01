Platz 9 für die Mannschaft

In Birkenhard trafen sich die Teilnehmer zur dritten Etappe der Oberschwäbischen Crosslaufserie bei Top-Wetter und für Crosslaufverhältnisse idealen Bedingungen. Auf der 6,1 Kilometer langen Strecke über sechs Runden siegte diesmal Aimen Haboubi vom SSV Ulm in 21:11,6 Minuten knapp vor seinem Vereinskameraden Korbinian Völkl, der beim Lauf davor in Bad Waldsee noch die Nase vorne hatte. Mit ähnlicher Platzierung wie in Bad Waldsee kam auf Rang 22 Daniel Neher vom TSV Riedlingen in einer Zeit von 24:56,9 Minuten über die Ziellinie. Als Vierter in seiner AK30 verfehlte er damit nur ganz knapp das Podest. Mit im Rennen standen dieses Mal mit Klaus Dorner und Philipp Ertle zwei weitere TSV-Läufer, beide noch gut in der vorderen Hälfte des Teilnehmerfeldes. Dorner belegte in 26:31,7 Minuten Rang 43 (7. M40), Ertle kam nach 27:57,9 Minuten als 62. ins Ziel (13. M35). In der Mannschaftswertung belegten die drei TSV-Läufer Rang 9. Der letzte und entscheidende Lauf der Serie findet am 10. Februar in Vogt statt.