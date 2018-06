Plastik kommt nicht mehr in die Tüte

Mit ihrer Aktion, in möglichst vielen Geschäften der Stadt die Einkaufstüten aus Plastik gegen Papiertaschen zu tauschen, wollen die Mitglieder der Riedlinger Gemeinschaftswerbung (RGW) Vorreiter sein. 25000 Taschen haben Frank Oster und seine Mitstreiter an die 14 Geschäfte verteilt, die sich derzeit an der Aktion beteiligen – ab 1. Dezember werden sie an die Kunden ausgegeben.

Angesichts der jüngst bekannt gewordenen Entscheidung der Europäischen Union, für Plastiktüten künftig eine Gebühr verlangen zu wollen, ist den RGW-Mitgliedern die Vorreiter-Rolle sicher. „Wir gehen noch einen Schritt weiter, denn bei uns gibt es so gut wie keine Plastiktüten mehr“, sagt Apotheker Reiner Henn stolz. Restbestände sind in den Geschäften vorhanden. Diese sollen aber nach und nach reduziert oder für Produkte verwendet werden, die entweder von der Größe her nicht in die Papiertaschen passen oder partout nicht nass werden sollten.

Die Papiertüten gibt es in zwei Größen – die große kostet 40 Cent, die kleine 20 Cent. Benötigt ein Kunde eine Tüte, wirft er das Geld in eine dafür bereit gestellte Sammelbox. „Uns ist es wichtig, das Geld nicht zu behalten, sondern es sinnvoll einzusetzen“, erklärt Margit Singer von der Donauapotheke. Deshalb fließt der Erlös komplett in lokale Umweltprojekte. Welche das sein werden, haben die Initiatoren noch nicht entschieden. Denkbar wäre etwa, einen Baum in der Stadt zu pflanzen.

Die Tüten wurden bewusst neutral gestaltet, so dass sie in jedem Geschäft wiederverwendet werden können. Der Kunde schlägt damit mehrere Fliegen mit einer Klappe: Er reduziert den Gebrauch von Plastiktüten, er beteiligt sich an einem Projekt für die Umwelt und er unterstützt den städtischen Einzelhandel. „Mit der Aktion wollen wir den Leuten auch einen Anstoß geben, über ihr Konsumverhalten nachzudenken“, sagt Apothekerin Singer.

Martina Oster von der RGW hat die Papiertüte entworfen. Die Plakate, die auf die Aktion aufmerksam machen sollen, hat die Betzenweiler Grafikerin Melanie Hafner gestaltet – unentgeltlich. Jeder Geschäftsinhaber kann mitmachen, die RGW-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung.