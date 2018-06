"Pilot zu werden ist mein Traumberuf"

,,Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei der Lufthansa Technik AG in Stuttgart mein ,,Bogy’’ (Berufsorientierung am Gymnasium) zu machen.’’, berichtet Mike Ruff der derzeit die zehnte Klasse des Kreisgymnasium Riedlingen besucht. Eine ganze Woche lang durfte der 15-Jährige bei der Lufthansa Technik AG miterleben.

Die Lufthansa Technik AG umfasst 20000 Mitarbeiter an etwa 50 Standorten weltweit, etwa 60 davon arbeiten in Stuttgart. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg. Der 15-Jährige wohnt während des Praktikums bei seiner Tante in Reutlingen. Jeden morgen muss er mit dem Bus zur Arbeitsstelle fahren.Während der gesamten Woche durfte er miterleben wie man Geräte neu einbaut, defekte Teile repariert, Triebwerkstest durchführt und noch vieles mehr. ,,Hauptsächlich durfte ich beim durchchecken defekter Teile einer Maschine dabei sein.’’, erzählt Ruff. Daran sind immer mehrere Leute beteiligt damit man ausschließen kann, dass etwas schief läuft. Er konnte jedoch keine großen Arbeiten machen, da man eine Ausbildung dafür benötigt.

Trotzdem fand Ruff die Woche sehr interessant. Die Cockpit-Einweisung habe ihm besonders gut gefallen. ,,Während der Arbeit verständigten wir uns untereinander manchmal auf Englisch, da es die internationale Luftfahrtsprache ist’’, erzählt er. Auf die Frage ob es dann mit der Verständigung funktioniert hat, antwortet er mit einem Grinsen im Gesicht:,,Ja, so einigermaßen.’’

Der 15-Jährige ist mittlerweile seit fast zwei Jahren Segelflieger.Da sein Traumberuf Pilot ist, hat er sich entschieden, bei der Lufthansa Technik AG sein Bogy zu machen. ,,Es war der einzige mögliche größere Betrieb in der Nähe.’’, fügt er hinzu. ,,Ich wollte näher an die Flugzeuge heran kommen und mein Wissen über die Technik des Fliegens erweitern.’’ Nach dem Praktikum wisse er jetzt viel mehr über das Flugzeug allgemein. Der Aufbau und die Logistik, die dahinter steckt, sei ihm viel klarer geworden. ,,Ich kann dieses Praktikum jedem empfehlen, der sich für Flugzeuge interessiert.’’