Pilot verletzt sich bei der Landung

Ein Flugunfall hat sich am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr im Bereich des Segelflugplatzes in Riedlingen ereignet. Aus noch unklarer Ursache setzte ein Ultraleichtfluggerät im Landeanflug hart neben der Landebahn auf. Der Pilot verletzte sich bei der Landung und musste mit dem Rettungshubschrauber Christoph 11 aus Villingen-Schwenningen ihn in eine Klinik transportiert werden. Die Feuerwehr Riedlingen sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst und Notarzt bei der Versorgung.