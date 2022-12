Pflegen und zugleich ernten am Andelfinger Berg

Das Kreisforstamt bietet für die Waldbesitzenden im Bereich Andelfinger Berg zu Beginn des Jahres 2023 die Möglichkeit an, eine gemeinschaftliche Holzernte durchzuführen. Bei einer Veranstaltung in Andelfingen konnten sich interessierte Privatwaldbesitzende über die Möglichkeiten und die Chancen einer gemeinschaftlichen Durchforstungsmaßnahme informieren. Das teilt das Landratsamt mit.

Der Holzpreis wird am Markt gebildet und ist deshalb vom Waldbesitzenden wenig beeinflussbar. Am Andelfinger Berg erschweren besonders die kleinflächigen Besitzverhältnisse eine kostengünstige Holzernte. Um dennoch einen möglichst hohen Erlös zu erzielen, können die Ausgaben durch einen gemeinsamen Holzeinschlag deutlich reduziert werden. Je mehr Waldbesitzende sich an einer solchen Maßnahme beteiligen, desto vorteilhafter wird das Kosten-Erlös-Verhältnis, so das Landratsamt in seiner Mitteilung weiter. Denn gut gepflegte Bestände verringern den Zufäll- und Vorlieferaufwand, da der Einzelbaum eine höhere Stückmasse aufweist.

Eine systematische und dauerhaft angelegte Feinerschließung (Rückegassen) ermögliche eine maschinelle Aufarbeitung. Zudem wird die flächige Befahrung und die damit einhergehende Bodenverdichtung vermieden. Große Holzmengen verursachen im Verhältnis weniger Logistik- und Verwaltungsaufwand als bereitgestellte Kleinmengen.

Auf undurchforsteten Flächen wirken Konkurrenz und Zufall. Dies führe dazu, dass einzelne Bäume dem Wachstum ihrer Nachbarn unterliegen und absterben. Der Wettkampf um lebenswichtige Ressourcen findet im Kronenraum um das Licht und im Wurzelraum um Wasser und Nährstoffe statt. Frühe Durchforstungen greifen in diese Konkurrenzsituationen ein und lenken den Bestandszuwachs auf einzelne, qualitativ gute Bäume.

Nach einer Durchforstung können sich die Kronen dieser Bäume neuen Wuchsraum erschließen, der Durchmesserzuwachs steigt an. Damit minimieren sich die Risiken gegenüber Trockenheit oder Sturm. Der verbleibende Bestand wird vitaler gegenüber Schadorganismen. Mit einer frühen und regelmäßigen Durchforstung ist auch sichergestellt, dass wichtige Mischbaumarten erhalten werden. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Klimastabilität sehr sinnvoll, wie das Landratsamt erläuert.

Bei Interesse an der gemeinschaftlichen Holzernte oder für weitere Fragen steht Revierleiter Johannes Hainzl unter Telefonnummer 0175/46546546 sowie das Sachgebiet Dienstleistungen unter Telefon 07351/52-6900 oder Mail an: forstamt@biberach.de zur Verfügung.