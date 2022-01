Wegen starker Verrauchung eines Hauses musste am Montagabend die Feuerwehr aus Neufra gegen 18.30 Uhr ausrücken. In einem Wohnhaus hatte sich Öl in der Pfanne auf dem Herd so stark erhitzt, dass die ganze Wohnung verrauchte und alle Rauchmelder auslösten. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich der Küchenzeile und setzte einen Drucklüfter zur Entrauchung ein und konnte kurze Zeit später die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben.