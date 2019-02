Per Schnitzeljagd-App durch die Messehallen

Sternfahrt zur Messe Bau nach München: Die Auszubildenden der Unternehmensgruppe Linzmeier haben gemeinsam die Messe besucht, wo sie mit Hilfe eine Schnitzeljagd per App die Branche kennenlernten.

18 Azubis starteten zusammen mit Personalleiterin Bettina Ermler und dem Niederlassungsleiter Stefan Rupp in Richtung München. Der BDB (Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel) führte an diesem Tag die Auszubildenden mit einer Schnitzeljagd – zum ersten Mal per App – über die Messe. Bei über 2000 Ausstellern in 21 Messehallen war es eine recht anspruchsvolle Aufgabe, die gestellten Fragen von unterschiedlichen Unternehmen beantworten zu lassen. Im Vordergrund stand hierbei, dass die Azubis die Branche umfassend kennen lernen können und gemeinsam im Team zu einem guten Ergebnis kommen. Es gab auch noch die Gelegenheit, einen Impulsvortrag zum Thema „Entscheidungen treffen“ zu besuchen.

Bei der Schnitzeljagd-Preisverleihung der Schnitzeljagd ergatterte fast jeder zweite der Linzmeier-Azubis einen Preis – vom ferngesteuerten Auto bis hin zum dreistelligen Tankgutschein. Danach konnten sie noch etwas freie Zeit auf der Messe verbringen. Für die Auszubildenden sei der Besuch eine gute Möglichkeit gewesen, die Branche kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen, heißt es in einer Mitteilung von Linzmeier.