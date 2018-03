Per ÖPNV auf den Spuren Marco Polos

Es war eine Tour der Superlative: Roland Uhl hat die Seidenstraße bereist und rund 11 000 Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt – von China bis in die Türkei. Am kommenden Samstag, 3. März, berichtet Uhl in Wort und in Bildern ab 20 Uhr im Riedlinger Lichtspielhaus von seinen Erlebnissen.

„Das, was Marco Polo vor hunderten von Jahren gemacht hat, habe ich mit neuzeitlichen Verkehrsmitteln bereist“, schreibt Uhl in seiner Einladung. Der Riedlinger Gemeinderat hat auf seiner Tour mit öffentlichen Verkehrsmitteln entlang der Seidenstraße, einer legendären Handelsroute, viel gesehen und viel erlebt. Die chinesische Mauer hat er besucht, aber auch den Platz des himmlischen Friedens, auf dem 1989 ein Volksaufstand blutig niedergeschlagen wurde. Er hat Moscheen und Klöster besucht, hat sich mit Menschen verschiedener Nationalitäten verständigt – in Englisch oder auch nur mit Händen und Füßen. 8100 Kilometer hat er per Zug zurückgelegt, 2600 Kilometer Busfahrt, 120 Kilometer mit dem Taxi und auch noch 40 Kilometer mit dem Schiff – eine echte Abenteuerreise.

Davon wird er am Samstagabend erzählen. Rund zwei Stunden sind dafür eingeplant, mit einer kurzen Pause dazwischen. Neben vielen Bildern des Alltags in diesen Ländern, die Uhl auf seiner Reise gemacht hat, lebt der Abend aber von den Erzählungen und Eindrücken des Riedlingers, der sich mit dieser Reise einen Kindheitstraum erfüllt hat.

Auf dieser Reise, die er von Ende Juni bis Mitte September unternahm, hat Roland Uhl viele Höhen und Tiefen erlebt. Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Denn auf seiner Tour von China aus durch Länder wie Kirgisien, Usbekistan, Iran bis in die Türkei ging es für Uhl auch mal hoch hinaus. So war er etwa mit der Lhasa-Bahn unterwegs, der höchst gelegenen Eisenbahnlinie der Welt. Sie verbindet Xining, Hauptstadt der Provinz Qinghai in China, mit Lhasa, der Hauptstadt Tibets. Der höchste Punkt der Bahn führt auf 5000 Höhenmeter, liegt also höher als der höchste Berg Europas, der Mount Blanc.

Beeindruckt war Uhl auch von buddhistischen Klöstern in Nepal: „Das ist eine ganz andere Welt.“ Einen ganz anderen Umgang mit Religiosität hat er dort in dem asiatischen Land erlebt. Auch der Iran hat es ihm angetan. Er ist begeistert, wenn er von diesem Land spricht . Die Menschen seien offen und freundlich gewesen. „Diese Gesellschaft wird sich öffnen“, sagt er. Oder Kirgisien – das einzige Land in dieser Region, das nach unseren Maßstäben demokratisch sei. Und er schwärmt geradezu von den Skigebieten in Kasachstan, die nicht hinter den Möglichkeiten westeuropäischer Skiorte zurückstehen.