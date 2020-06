Ein Unbekannter hat vom Mittwoch auf Donnerstag ein Pedelec in Riedlingen gestohlen. Am Mittwoch gegen 20.35 Uhr stellte eine 28-Jährige ihr Pedelec in der Haldenstraße im Bereich einer Unterführung ab. Mit einem Schloss sicherte sie das Fahrrad. Als sie es gegen 0.30 Uhr holen wollte, war das etwa 800 Euro teure Rad verschwunden. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.