Die Landfrauen des Bezirks Riedlingen laden am Sonntag, 13. Januar, zum Neujahresempfang ins Dorfgemeinschaftshaus in Göffingen ein. Beginn ist um 13.30 Uhr. Es spricht Pater Alfred Tönnis aus Oggelsbeuren zum Thema: „Heimat – was verstehe ich unter Heimat“.

Alfred Tönnis, 59, ist katholischer Priester und Pater des Ordens der Oblaten. Er wurde in Fulda geboren, wuchs im Emsland auf und lebt seit 1995 in Oberschwaben. Zunächst war er Pfarrer in Mittelbiberach und begann fast zeitgleich mit seiner Arbeit bei Radio 7 für kirchliche Sendungen. 1997 baute sein Team die „rollende Kirche“, mit der er zu Veranstaltungen, egal ob zur Kirmes oder zum Kirchentag, kam. Von 2005 bis 2015 wohnte er im Oblatenkloster in Schemmerhofen, seither in Oggelsbeuren. Anmeldung sind möglich bei Andrea Huckle, Uigendorf, Telefon 07374/710 und Gabi Hägele, Möhringen, Telefon 07371/10149.